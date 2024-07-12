За якої умови в Україні можуть мобілізувати 20-річних

В Україні хочуть мобілізувати громадян віком до 25 років. Однак, у цьому випадку мобілізація відбуватиметься виключно за їхньою згодою.

Відповідний проект закону зʼявився на сайті Верховної Ради 5 липня 2024 року. В новому законопроєкті пропонують внести зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Про це передає Первая Лента.

В пояснювальній записці вказано, що станом на сьогодні, не існує порядку переведення з обліку військовозобов’язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними.

За словами авторів законопроєкту, у зв’язку з тим, що деякі норми законів було змінено, загальна норма про вік уже не діє. Тому у чоловіків до 25 років виникають питання щодо їх можливої мобілізації.

Відповідно до чинної редакції Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу. Втім, у законі не прописано, що робити з тими, хто цієї підготовки чи служби не проходив.

«Враховуючи вищевикладене, доцільно виправити колізію, яка з’явилася після ухвалення низки законодавчих змін та забезпечити виконання норми про те, що до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані та інші громадяни не підлягають мобілізації. У зазначений період такі громадяни можуть бути призвані на військову службу з їхньої згоди», — йдеться в пояснювальній записці.

Раніше ПЛ писала про те, хто і де може вручати повістки військовозобов’язаним українцям.