Хто і де може вручати повістки військовозобов’язаним українцям

Про це пише Первая Лента з посиланням на коментар адвокатки ЮКК «Де-Юре» Лариси Кісь для РБК-Україна.

Серед осіб, яким надано право вручати повістки, є декілька категорій. Головними з них є представники ТЦК та СП, структурних підрозділів держадміністрацій та виконавчих органів рад.

Хто може вручати повістки і де

Військовозобов’язані громадяни можуть отримати повістку у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження. Повістки видаються представниками ТЦК чи СП в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП за наявністю посвідчення, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) або виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

Також повістка може бути вручена за місцем проживання. Її може вручати керівник установи/організації або фізична особа-підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками чи голова правління ОСББ та групи оповіщення.

Можна отримати повістку за місцем роботи чи навчання, яку має право вручати директор, чи працівник відділу кадрів у випадку за наказом директора, а у другому випадку — представники підприємств, установ, організацій, навчального закладу.

Представники підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ можуть вручати повістки по всій території України, але це стосується лише резервістів та військових, які перебувають в зазначених органах на обліку.

Листоноші не можуть вручати повістку, але вони приносять конверт (поштове відправлення), в якому є вона.

Раніше Первая Лента писала про те, що чекає на військовозобов’язаних в Україні з 16 липня.