Погода 10 липня: де в Україні пройдуть дощі

При цьому спека ще затримається, а її пік очікується 14-17 липня.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко у Facebook.

Так, за прогнозом експерта, на Полтавщині, Харківщині, Сумщині завтра, 10 липня, очікуються дощі з грозами. Найімовірніше опади очікуються ввечері.

Сьогодні ночі, за даними Діденко, прогнозуються локальні дощі у західних областях, а саме, вздовж смуги Харківщина — Полтавщина — Дніпропетровщина — Херсонщина. В решті регіонах України – суха та спекотна погода.

Стовпчики термометрів 10 липня на заході та півночі покажуть +30 +34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33 +37, місцями +36 +39 градусів.

Погода в Києві

У Києві 10 липня буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +30 +33 градуси.

Надалі спека буде тільки посилюватись, а її пік очікується 14-17 липня.

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