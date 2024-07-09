Як зберегти температуру в холодильнику під час відключень світла

Проте існує простий і достатньо ефективний спосіб підтримки холоду навіть за відсутності електроенергії. Про це пише Первая Лента з посиланням на Акцент.

Заморожені пляшки з сольовим розчином, перекладені з морозилки в основний відсік холодильника, можуть достатньо довго утримувати температуру. За словами тих, хто протестував даний спосіб, за 4-5 годин відключення температура в холодильнику майже не змінюється, навіть якщо періодично відкривати дверцят для відбору продуктів.

Що потрібно зробити

Щоб приготувати такі пляшки використовуйте 2-літрові ємкості, заповнені водою з додаванням солі у пропорції 2 повні столові ложки на літр води. Ці пляшки заздалегідь заморозьте в морозильній камері.

Під час відключення електрики перемістіть заморожені пляшки з морозилки в основний відсік холодильника. Протягом 4-5 годин крига в пляшках розтане лише на 40-50%, що дасть змогу значно продовжити час, протягом якого холодильник зберігатиме холод. Варто зазначити, що за цей час стандартні акумулятори холоду повністю розтають.

Цей нескладний лайфхак допоможе вам зберегти продукти свіжими, навіть якщо відключення електрики будуть тривалими.

Раніше ПЛ писала про те, як охолодити кімнату у літню спеку, якщо у вас немає світла.