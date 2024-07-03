«Укрзалізниця» анонсувала нові правила перевезення тварин: що зміниться

Зовсім скоро подорожі з чотирилапими улюбленцями стануть зручнішими.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на публікацію на Facebook-сторінці УЗ.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил

Так, в УЗ мають на меті прибрати визначення «жорстка конструкція» з опису переносок. Його може замінити сучасний рюкзак для тварин, який виконаний з водонепроникним абсорбуючим дном.

Для малих тварин (до 45 см у холці) буде дозволено тимчасове перебування без переноски. Це роблять «для здорової активності та/або сну на полиці купе».

А от великим собакам (від 45 см) дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC), але лише за умови повного викупу купе.

Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане доступним (за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду).

Після нещодавнього скандалу, коли військового з собакою не пустили в салон потяга, також вирішено дозволити безоплатний проїзд в усіх типах вагонів для службових собак представників Сил оборони. При цьому чотирилапий має бути з намордником і повідком.

Крім того, в «Укрзалізниці» наголосили, що в разі якщо пасажир відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, то перевізник забезпечить альтернативні місця.

Коли нові правила набудуть чинності

Зазначимо, що дані правила, які розробляли із залученням експертів UAnimals, юристів і уповноважених представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, очікують затвердження від Державної регуляторної служби України.

Однак перед цим проєкт наказу з усіма змінами необхідно винести на суспільне обговорення, щоб мати змогу врахувати інтереси кожного пасажира і забезпечити комфорт кожного на борту.

Тож українців закликають долучатися до обговорення і «тримати улюбленців ближче до серця».

Які правила діють зараз

Варто зазначити, що наразі відповідно до положень «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», пасажир може перевозити дрібних тварин безкоштовно у всіх типах вагонів, окрім СВ та М, у спеціальних переносках (клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції), що унеможливлюють пошкодження чи забруднення вагона (у вагонах СВ та М дрібних тварин можна перевозити лише за умови викупу всіх місць у купе).

Перевезення при цьому може здійснюватися на місцях, які передбачені для розміщення ручної поклажі (у вагонах нічних поїздів — під полицею або на полиці поруч з пасажиром, у вагонах з місцями для сидіння — на руках у пасажира або під місцями для сидіння).

Собак великих порід (вище 45 см у холці) дозволено перевозити лише в окремому купе, при цьому купуючи всі місця.

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