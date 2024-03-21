Мобілізація в Україні: як пропонують карати ухилянтів

Він вважає, що розшукувати треба найзлісніших ухилянтів.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Технофан.

Обговорення навколо нового мобілізаційного законопроекту у Верховній Раді ведеться вже не один місяць. Депутати намагаються знайти баланс, щоб покращити процес мобілізації, але зробити так, щоб її норми відповідали Конституції.

Не секрет, що крайні обмеження, які були запропоновані в законопроекті, зустрілися з новою хвилею критики народу, тому їх прибрали. Нардепи залишили тільки право в обмеженні чоловіків керувати автомобілем.

Втім, депутат Вадим Іванченко вважає, що цього не достатньо, тому він представив ще одну ініціативу. Він пропонує оголошувати в розшук громадян, які не з’явилися до військкомату після отримання трьох повісток. Ба більше, штрафи за неявку теж можуть зрости.

«Якщо ви отримали першу повістку – штраф збільшиться. Якщо ви не з’явилися вдруге по повістці в військкомат, то буде ще більший штраф. Якщо повістку проігнорували втретє, то чоловік вважатиметься злісним ухилянтом, і його потрібно оголосити в розшук та притягнути до максимально покарання передбачено законодавством», — висловився депутат.

Водночас він зауважив, що такі заходи можуть бути вжиті лише після розгляду законопроекту про мобілізацію в РНБО та залі Верховної Ради.

Раніше повідомлялось, що в Міноборони презентували нові правила рекрутингу.