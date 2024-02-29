«Ганебна ганьба»: речник Повітряних сил розкритикував відомого військового експерта

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву Ігната, озвучену в ефірі національного телемарафону.

Полковник ЗСУ назвав усі заяви Світана «ганебною ганьбою» і додав, що навіть не звернув би на нього увагу, якби не сотні тисяч переглядів його відео на YouTube.

«Знаменитий такий «експерт», який любить критикувати авіацію. Він каже, що «ВВС не существует», «командувачу ППО начхати на літаки» і т.д. Це ганебна ганьба! Я б не запам’ятав цю людину, якби не сотні тисяч переглядів і весь YouTube у Світані», — висловився Ігнат.

Речник ПС вважає, що подібні заяви з боку Романа Світана дискредитують діяльність окремих генералів та Збройних сил загалом. До того ж експертність цієї людини, як зазначає Ігнат, нічим не підкріплена.

«Хто такий Світан? Абсолютно незрозуміло. Якийсь військовий льотчик, інструктор. Ніхто у ВПС його не знає. Звідки він узявся теж», — додав він.

Полковник зауважив, що відео із так званим «експертом» набирають мільйони переглядів, його навіть цитують українські ЗМІ. Відповідно, це його «висновки» бачать і західні союзники, і, як наслідок, виникає непорозуміння, оскільки літаки країні ще ніхто не передав.

Ігнат закликав українців уважніше обирати, яких екпертів слухати, та порівняв Романа Світана з Олексієм Арестовичем та Олегом Ждановим.

«Це ще та трійця», — підсумував він.

Нагадаємо, прем’єр Франції слідом за Макроном заговорив про можливість відправлення військових в Україну.