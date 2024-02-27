«Він мене підставив»: Полякова вперше розповіла про конфлікт з Винником

Про це пише Первая Лента з посиланням на коментар артистки Times of Ukraine.

Деталі конфлікту

Напередодні 24 лютого 2022 року знаменитості запланували запис кліпу на спільну пісню «Длинноногое счастье».

Поляковою була організована велика рекламна кампанія для релізу. Йдеться про суму в 150 тисяч євро. За поточним курсом, це становить понад шість мільйонів гривень.

Однак Винник зник, виїхав до Німеччини, де проживає донині.

«Я б не потисла руки Олегу Виннику. Не тому, що він втік чи не втік. Це, знаєте, діло кожного. Хоча, таке собі діло. А тому, що він мене підставив. У нас з Олегом був спільний трек – «Длинноногое счастье». Це те, що в мене згодом перетворилося в «Чарівні очі», уже мою сольну пісню», — поділилася Оля.

Також виконавиця розповіла, що неназваною великою компанією були виділені кошти на зйомку відео. Після того, як відео було готове через повномасштабне вторгнення, його потрібно було перероблювати, але «Олег зник».

«І я сама за ті кошти вже два роки розбираюся з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала», — зізналася вона.

Як відомо, Олег Винник залишив територію України на третій день повномасштабного російського вторгнення та повністю зник з медійного простору.

Через деякий час він дав інтерв’ю, під час якого розповів про свою боротьбу з рідкісною хворобою. Крім того, співак зізнався, що лікується в Німеччині.

Нагадаємо, відомий блогер опинився під крапельницею через алкоголь.