«Не можу тримати себе в руках»: відомий блогер опинився під крапельницею через алкоголь

Чоловік опинився під крапельницями і назвав причину.

Первая Лента з посиланням на Instagram-сторінку та Telegram-канал блогера, розповідає, що сталося.

Так, колишній чоловік співачки Трінчер, опублікував фото, на якому можна побачити, як він лежить під крапельницями. Спочатку блогер не намагався пояснити, чому він опинився в такому стані.

Однак згодом Волошин розповів, що це — наслідки «бурхливого вечора». Чоловік зізнався, що йому знадобилася допомога після вживання алкоголю.

Сам блогер зазначив, що перестав себе контролювати. А тому прийняв рішення обмежити споживання алкогольних напоїв.

«Тепер я можу пити тільки 1 раз в тиждень, на вихідних! Якщо є привід, то 2 рази — це не критично! Бо зараз я взагалі перестав контролювати себе. Десь останні два тижні особливо! Тому починаєм трансформацію, панове», — поділився рішенням Волошин.

Водночас чоловік додав, що у нього було заплановано чимало справ на ці дні, але наразі він «не може тримати себе у руках».

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