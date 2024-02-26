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«Не можу тримати себе в руках»: відомий блогер опинився під крапельницею через алкоголь

Колишній чоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин розповів про проблеми зі здоров’ям.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 21 час agoОбновлено: 26 февраля, 2024
0 1 минута чтения

Чоловік опинився під крапельницями і назвав причину.

Первая Лента з посиланням на Instagram-сторінку та Telegram-канал блогера, розповідає, що сталося.

Так, колишній чоловік співачки Трінчер, опублікував фото, на якому можна побачити, як він лежить під крапельницями. Спочатку блогер не намагався пояснити, чому він опинився в такому стані.

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Однак згодом Волошин розповів, що це — наслідки «бурхливого вечора». Чоловік зізнався, що йому знадобилася допомога після вживання алкоголю.

Сам блогер зазначив, що перестав себе контролювати. А тому прийняв рішення обмежити споживання алкогольних напоїв.

«Тепер я можу пити тільки 1 раз в тиждень, на вихідних! Якщо є привід, то 2 рази — це не критично! Бо зараз я взагалі перестав контролювати себе. Десь останні два тижні особливо! Тому починаєм трансформацію, панове», — поділився рішенням Волошин.

Водночас чоловік додав, що у нього було заплановано чимало справ на ці дні, але наразі він «не може тримати себе у руках».

Нагадаємо, Нікіта Добринін закрутив новий роман і розповів, чи знайомив сина з новою обраницею.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 21 час agoОбновлено: 26 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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