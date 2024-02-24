Україна перебуває за крок до введення тотальної мобілізації: що вона передбачає

Йдеться не лише про людський ресурс, а й про мобілізацію економіки.

Про це повідомляє Первая Лента із посиланням на заяву народного депутата України від партії «Слуга Народу» Олега Дунди в ефірі телеканалу Київ 24.

До чого варто приготуватися українцям

За словами Дунди, тотальна мобілізація передбачає закриття країни та економіки, тобто економіка буде закцентована на виробництві свого продукту.

Журналіст також поцікавився, де брати гроші на зарплату військовим. Адже у Верховній Раді нещодавно заявили, що контрактники під час повномасштабної війни можуть отримувати до 200 тисяч грн на місяць.

Нардеп вважає, що перехід української економіки на власне виробництво здатне вирішити фінансове питання.

Зазначається, що товари Україна може виготовляти самостійно, а ті золото-валютні резерви, які фінансуються в імпорт, можуть бути направлені на зарплати українським військовослужбовцям.

Раніше повідомлялось, що російські школярі навчатимуться за матеріалами інтерв’ю Путіна Карлсону.