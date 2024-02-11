Українцям планують видавати «сертифікат захисника»: що це і навіщо він потрібний

Це необхідно для «смарт-мобілізації».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву лідера фракції «Слуга народу», члена комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

За словами Арахамії, українці дуже обурені діями співробітників військкомату на вулицях, які ловлять військовозобов’язаних. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях, щоб проводити мобілізацію.

Як розповів нардеп, для цього необхідно зібрати всіх в одну систему. І Рада вже підтримала закон, який дозволяє зробити в системі «Оберіг» електронний реєстр та отримати так званий»сертифікат захисника».

«Якщо ви пам’ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану «смарт-мобілізацію», — розповів він.

Арахамія додав, що чоловіків з таким сертифікатом можуть сповіщати про орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.

Лідер фракції «Слуга народа» зазначав, що на добровільній підставі видавати сертифікати не можуть, але й робити це примусово, який запропонували в Міноборони, також не будуть.

«Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого — каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток», — висловився нардеп.

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