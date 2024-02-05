У Лисичанську ліквідували «міністра ЛНР»
Під час обстрілу «пекарні» у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було вбито «міністра НС» так званої «ЛНР» Олексій Потелещенко.
Зазначається, що він перейшов на бік терористів у 2014 році.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на росЗМІ.
Про ліквідацію так званого «міністра» повідомили росЗМІ. Зокрема, дану інформацію приводить ТАСС із посиланням на джерело у відповідному «відомстві» бойовиків.
Що відомо про вбитого «чиновника ЛНР»?
В російських Telegram-каналах повідомляють, що до 2014 року Потелещенко займав керівні посади у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік терористів так званої «ЛНР».
Як відомо, спочатку він працював у так званій «народній міліції ЛНР», а пізніше отримав посаду у «МНС ЛНР». У вересні 2023 року був призначений так званим «міністром надзвичайних ситуацій ЛНР».
Обстріл «пекарні» у Лисичанську
3 лютого ватажок бойовиків так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що українські війська обстріляли «пекарню» в Лисичанську.
За даними бойовиків, внаслідок удару загинули 28 людей. Серед загиблих внаслідок атаки, за інформацією росЗМІ, власник закладу — місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній «податковій».