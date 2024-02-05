У Лисичанську ліквідували «міністра ЛНР»

Зазначається, що він перейшов на бік терористів у 2014 році.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на росЗМІ.

Про ліквідацію так званого «міністра» повідомили росЗМІ. Зокрема, дану інформацію приводить ТАСС із посиланням на джерело у відповідному «відомстві» бойовиків.

Що відомо про вбитого «чиновника ЛНР»?

В російських Telegram-каналах повідомляють, що до 2014 року Потелещенко займав керівні посади у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік терористів так званої «ЛНР».

Як відомо, спочатку він працював у так званій «народній міліції ЛНР», а пізніше отримав посаду у «МНС ЛНР». У вересні 2023 року був призначений так званим «міністром надзвичайних ситуацій ЛНР».

Обстріл «пекарні» у Лисичанську

3 лютого ватажок бойовиків так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що українські війська обстріляли «пекарню» в Лисичанську.

За даними бойовиків, внаслідок удару загинули 28 людей. Серед загиблих внаслідок атаки, за інформацією росЗМІ, власник закладу — місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній «податковій».

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі відродили «комсомол».