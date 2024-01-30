«Всі йдуть вперед, тільки д*біли назад»: в Маріуполі відродили «комсомол»

В захопленому росіянами Маріуполі Донецької області з’явився ленінський комсомол. У школах навіть відбулись тематичні зустрічі до свята 7 листопада — Дня Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Окрім того, в місті знову, через 30 років після розпаду СРСР, підняли червоний прапор на флагштоку. Кадри, що підтверджують відродження ленінського комсомолу, опублікував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про це передає Первая Лента.

«Дно дна. В Маріуполі відновили «Комсомол». Реально та без перебільшення. Цензурні коментарі на цьому закінчено. Тому, що просто повний пздц», — прокоментував чиновник події в окупованому росіянами місті.

Варто зазначити, що в останні роки в Росії та на захоплених територіях відроджують усе, що пов’язане із Радянським Союзом. Однак влада РФ досить дивно ставиться до самих комуністів. Наприклад, на останніх «виборах» в окупованому Донецьку російська влада фактично заборонила брати участь старій донецькій компартії.

Окупаційна влада в Маріуполі також не підтримує діяльність ЛКСМ (ленінська комуністична спілка молоді). Загарбники створюють аналоги радянських спілок — рух «Перші» (аналог піонерів), «Юнармія» (аналог ЛКСМ або Гітлерюгенд).

Нагадаємо, росіяни знову скаржаться на масовану атаку дронів.