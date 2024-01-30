Политика

Все ж таки хотіли звільнити? ЗМІ розповіли, чи пропонував Зеленський Залужному відставку

Український глава Володимир Зеленський 29 січня нібито пропонував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному піти у відставку.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 13 часов agoОбновлено: 30 января, 2024
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Під час особистої розмови глава держави нібито запропонував Залужному написати заяву про звільнення за власним бажанням. Втім, він не запропонував жодної іншої посади, де генерал міг би бути корисним.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Дзеркало тижня».

Посилаючись на власні джерела в Офісі президента України та серед оточення Залужного, у виданні зазначають, що Залужний відмовився писати заяву про відставку за власним бажанням. На пропозицію Зеленського піти у відставку він відповів, що право Верховного головнокомандувача – вирішувати, з ким йому працювати, але за власним бажанням він не має наміру іти ані зараз, ні коли-небудь в майбутньому. До того ж, щоб звільнити Залужного з посади головкома, потрібне подання від глави Міноборони Рустема Умерова.

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У виданні також зауважили, що Зеленський не запропонував генералу жодної посади, де той міг би бути корисним. Крім того, як зазначили джерела, звільнення Залужного повинно було стати лише першою ланкою у ланцюжку кадрових змін у військовому керівництві країни.

Нагадаємо, вчора в мережі ширилися чутки про відставку Залужного. Про це писали ексдепутат Берислав Береза і журналіст Роман Цимбалюк.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 13 часов agoОбновлено: 30 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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