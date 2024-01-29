Общество

В Україні вдвічі зростуть тарифи на електроенергію

У 2024 році українців очікує підвищення тарифів на електроенергію.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 29 января, 2024
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Про це розповідає Первая Лента з посиланням на Телеграф.

Про підвищення тарифу на електроенергію повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Він наголосив на необхідності залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати таку ціну. Водночас він зазначив, що держава не зможе допомогти всім без виключення.

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«Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення», — заявив нардеп.

За словами Нагорняка, лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС.

Варто нагадати, що з 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для українців склав 2,64 гривні за кіловат-годину.

Судячи з планів уряду, в 2024 році тариф на світло виросте майже вдвічі – 5,28 гривень за кіловат-годину.

Раніше повідомлялось, що в Румунії заявили про бажання анексувати частину території України.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 29 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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