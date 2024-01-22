В Одесі затримали сина Гринкевича, який намагався втекти за кордон

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна під час брифінгу.

Зазначається, що сьогодні, 22 січня, близько 6:50 в Одесі затримали Романа Гринкевича. Він намагався перетнути державний кордон. Слідство повідомляє, що підозрюваний прибув до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу проводив підготовку по перетину державного кордону, щоб виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Решта підозрюваних перебувають під вартою.

Також директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що сина Гринкевича сьогодні доставлять до суду, де йому буде обрано запобіжний захід.

Варто нагадати, що наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони бізнесмена Ігоря Гринкевича при спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Крім того, проти підприємця порушено кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Наразі всім учасникам, включно з Ігорем та Романом Гринкевичем, оголошено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

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