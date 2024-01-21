Жінка з пологового у Маріуполі, фото з якою побачив весь світ, публічно підтримала Путіна

Жінка дуже швидко «перевзулася» та публічно підіграє пропаганді РФ. А нині ж вона публічно підтримала російського диктатора Володимир Путіна.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна (проект Styler).

19 січня жінка опублікувала в Instagram новий допис, у якому повідомила, що віддала свій підпис за те, щоб «підтримати» Путіна, як кандидата в президенти РФ. При цьому вона хвалила главу Кремля та навіть заявила, що бажає, щоб він залишався президентом країни-терориста.

Вчинок Маріани розгнівав користувачів мережі. Вони не розуміють, як жінка може підтримувати диктатора і Росію, коли ледь не стала жертвою авіаудару, який завдали російські окупанти.

Що відомо про Маріану Вишемирську

Варто нагадати, що 9 березня 2022 Росія вдарила авіабомбами по пологовому будинку № 3 в Маріуполі.

Після обстрілу журналіст Associated Press помітив біля пологового закривавлену вагітну жінку. Її фото облетіло увесь світ.

Пізніше Маріана заявила, що не давала дозволу на зйомку і взагалі «аполітична». Згодом з’ясувалося, що жінка знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Вона веде свій блог, у якому розповсюджує фейки Кремля та захоплюється російською владою. А декілька місяців тому вона навіть приїздила до Маріуполя та позувала на тлі руїн пологового будинку.

Нагадаємо, зрадниця Анна Асті після скандалу з «голою вечіркою» виїхала із Росії разом з чоловіком.