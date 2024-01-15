В ГУР рассказали, объявит ли Путин новую мобилизации в РФ до выборов

В то же время все условия для нее уже созданы.

Об этом сообщает Первая лента со ссылкой на интервью представителяГлавного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого для РБК-Украина.

Скибицкий отметил, что все условия для проведения мобилизационных мероприятий в России созданы, в том числе и на законодательном уровне. Так, в России уже есть учет военнообязанных есть. Также известно о планах по формированию и восстановлению Ленинградского и Московского военных округов. Все это будет влиять на мобилизационные потребности вооруженных сил страны-агресора.

Представитель ГУР отметил, что мобилизация в РФ сейчас идет на восполнение потерь в войне, однако для создания мощного стратегического резерва России действительно нужна общая мобилизация.

«Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А в дальнейшем — будем смотреть. Сейчас еще очень рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы», — заявил Скибицкий.

Он добавил, что каждый день в ряды Вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек, то есть примерно 30 тысяч в месяц. Кроме того, в ГУР отметили, что у россиян есть мотивация идти в армию, так как там высокая заработная плата.

Напомним, в Мелитополе партизаны уничтожили оккупантов вместе с техникой.