У Мелітополі партизани знищили росіян разом з технікою

Повідомляється про ураження ворожого автомобіля та чотирьох загарбників.

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Як розповів міський голова Іван Федоров, місцеві жителі тимчасово окупованого Мелітополя повідомили, що близько 19:20 14 січня в місті пролунали звуки вибухів.

Зазначається, що вибух став результатом успішно проведеного силами українського опору спеціального заходу, під час якого був підірваний автомобіль російських Patriot разом з загарбниками в середині.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, на місце прибуло декілька автомобілів з медиками.

«Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється», — додали в ГУР.

Нагадаємо, українські військові збили російський літак А-50 над Азовським морем.