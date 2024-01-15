Общество

У Мелітополі партизани знищили росіян разом з технікою

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські партизани підірвали російських окупантів разом з технікою.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 15 января, 2024
0 Менее минуты назад

Повідомляється про ураження ворожого автомобіля та чотирьох загарбників.

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис  Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Як розповів міський голова Іван Федоров, місцеві жителі тимчасово окупованого Мелітополя повідомили, що близько 19:20 14 січня в місті пролунали звуки вибухів.

Материалы по теме

Зазначається, що вибух став результатом успішно проведеного силами українського опору спеціального заходу, під час якого був підірваний автомобіль російських Patriot разом з загарбниками в середині.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, на місце прибуло декілька автомобілів з медиками.

«Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється», — додали в ГУР.

Нагадаємо, українські військові збили російський літак А-50 над Азовським морем.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 15 января, 2024
0 Менее минуты назад
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Синоптики попередили про неприємні погоді «сюрпризи»: прогноз на 11 січня

6 дней ago

Окупанти вперше завдали удару по Нікополю дронами з камерами нічного бачення

6 дней ago

Частина Москви без інтернету і ТБ: українські хакери зробили росіянам «сюрприз»

7 дней ago

«Нова пошта» отримає нову назву

7 дней ago
Back to top button