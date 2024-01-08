Общество

Росіяни знову завдали ударів по українських містах: є загиблі, десятки поранених

В ніч на 8 січня російські окупанти вчергове обстріляли Україну, застосувавши крилаті ракети «Кинжал».

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 59 минут agoОбновлено: 8 января, 2024
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Вибухи пролунали в кількох областях, зокрема в Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій та Харківській. Внаслідок ракетного удару 34 людей травмовано, ще 4 загинули.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Так, під час обстрілу житлового будинку в Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка. На Хмельниччині відомо про двох загиблих.

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«І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя», — зазначили у Хмельницькій ОВА.

Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару у м. Зміїв Чугуївського району. Під завалами знайшли тіло загиблої 63-річної жінки.

Щодо поранених, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що у Новомосковську, де вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, 24 людей отримали травми, п’ятеро з них — діти. Також у Змієві рятувальники дістали з-під завалів двох чоловіків — 60 і 90 років.

У Харкові повідомляється про двох постраждалих. Також відомо про пошкоджені цивільні об’єкти.

«На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару», — зазначив Кулеба.

Про ще 5 поранених повідомлялось у Запоріжжі. Один постраждалий у Кривому Розі.

Нагадаємо, кандидат в президенти США планує вивести країну з НАТО.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 59 минут agoОбновлено: 8 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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