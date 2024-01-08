Росіяни знову завдали ударів по українських містах: є загиблі, десятки поранених
В ніч на 8 січня російські окупанти вчергове обстріляли Україну, застосувавши крилаті ракети «Кинжал».
Вибухи пролунали в кількох областях, зокрема в Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій та Харківській. Внаслідок ракетного удару 34 людей травмовано, ще 4 загинули.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.
Так, під час обстрілу житлового будинку в Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка. На Хмельниччині відомо про двох загиблих.
«І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя», — зазначили у Хмельницькій ОВА.
Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару у м. Зміїв Чугуївського району. Під завалами знайшли тіло загиблої 63-річної жінки.
Щодо поранених, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що у Новомосковську, де вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, 24 людей отримали травми, п’ятеро з них — діти. Також у Змієві рятувальники дістали з-під завалів двох чоловіків — 60 і 90 років.
У Харкові повідомляється про двох постраждалих. Також відомо про пошкоджені цивільні об’єкти.
«На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару», — зазначив Кулеба.
Про ще 5 поранених повідомлялось у Запоріжжі. Один постраждалий у Кривому Розі.
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