Тепло, але не всюди: прогноз погоди на Водохреще

Однак похолодання, що очікується з 7 січня, частина країни відчує вже завтра.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За словами синоптикині, температура повітря на Водохреще вдень буде коливатися в межах +1…+5 градусів, на півдні та на Закарпатті +6…+11 градусів.

Водночас, як попереджає Діденко, прийдешнє похолодання вже торкнеться крайньої півночі, бо там прогнозується завтра вдень 0….-4 градуси.

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу завтра очікуються у західних та північних областях, на решті території України буде переважно суха погода.

У столиці Водохреще буде вологим, із мокрим снігом. Температура повітря вдень буде близько 0.

Діденко повідомила, що 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання. В деяких регіонах очікуються сильні морози до -25 градусів. Також синоптикиня попереджує рясні опади у вигляді снігу та ожеледицю. Зокрема, лютий мороз вдарить у Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, військовий експерт назвав єдиний перспективний напрямок для наступу ЗСУ.