Общество

Зеленський придбав віллу Геббельса? Роспропаганда поширює новий фейк

Російські Telegram-канали розповсюджують фейк про те, що український глава Володимир Зеленський купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Йозефа Геббельса.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 30 декабря, 2023
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Про це повідомляє Полемика з посиланням на допис Центр протидії дезінформації в Telegram.

Як пишуть пропагандистські пабліки, згідно з договором про купівлю нерухомості, вілла за 8 мільйонів євро була придбана компанією Film Heritage Inc, яка нібито пов’язана з українським президентом.

Центр протидії дезінформації виявив, що першоджерелом цієї інформації є нібито колишня співробітниця консалтингової компанії ВІМ Сабіна Мелс. Хоча встановити особу Сабіни Мелс та її приналежність до BIM не вдалося, тому існує висока ймовірність, що такої особи взагалі не існує.

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Згодом фейк про віллу опублікували ворожі ресурси, нігерійське видання Independent та вебсайт OKV e.V., наповнення якого відповідає духу російської пропаганди.

В Центрі зауважили, що раніше нігерійські видання вже поширювали неправдиву інформацію про Зеленського, зокрема видання PUNCH.

Як зазначають в ЦПД, росіяни не припиняють шукати шляхи для дискредитації Зеленського, а поширюючи свої вигадані історії від імені фейкових іноземних видань, вони прагнуть надати їй більшої достовірності.

Нагадаємо, у Верховній раді планують прирівняти корупцію до держзради, але є один нюанс.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 30 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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