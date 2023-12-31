Зеленський придбав віллу Геббельса? Роспропаганда поширює новий фейк

Про це повідомляє Полемика з посиланням на допис Центр протидії дезінформації в Telegram.

Як пишуть пропагандистські пабліки, згідно з договором про купівлю нерухомості, вілла за 8 мільйонів євро була придбана компанією Film Heritage Inc, яка нібито пов’язана з українським президентом.

Центр протидії дезінформації виявив, що першоджерелом цієї інформації є нібито колишня співробітниця консалтингової компанії ВІМ Сабіна Мелс. Хоча встановити особу Сабіни Мелс та її приналежність до BIM не вдалося, тому існує висока ймовірність, що такої особи взагалі не існує.

Згодом фейк про віллу опублікували ворожі ресурси, нігерійське видання Independent та вебсайт OKV e.V., наповнення якого відповідає духу російської пропаганди.

В Центрі зауважили, що раніше нігерійські видання вже поширювали неправдиву інформацію про Зеленського, зокрема видання PUNCH.

Як зазначають в ЦПД, росіяни не припиняють шукати шляхи для дискредитації Зеленського, а поширюючи свої вигадані історії від імені фейкових іноземних видань, вони прагнуть надати їй більшої достовірності.

Нагадаємо, у Верховній раді планують прирівняти корупцію до держзради, але є один нюанс.