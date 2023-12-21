ЗСУ завдали удару по складах росіян в окупованому Маріуполі
Загарбники намагались заховати свою техніку на території колишнього «Хладокомбінату» у Кальміуському районі. Однак, ЗСУ всюди знайдуть окупанта.
Про це розповідає Первая Лента з посиланням на повідомлення радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
«Вчора завітала кара небесна на територію колишнього «Хладокомбінату» у Кальміуському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку», — інформує він.
Українські захисники уразили всі необхідні цілі, які були намічені для знищення. Зокрема, також повідомляється, що в результаті атаки було ліквідовано 10 окупантів.
«Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба», — відзвітував Андрющенко.
Нагадаємо, секретар РНБО анонсував «дуже приємні новини» щодо боєприпасів вже найближчим часом.