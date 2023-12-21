Общество

ЗСУ завдали удару по складах росіян в окупованому Маріуполі

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 5 часов agoОбновлено: 21 декабря, 2023
0 Менее минуты назад

Загарбники намагались заховати свою техніку на території колишнього «Хладокомбінату» у Кальміуському районі. Однак, ЗСУ всюди знайдуть окупанта.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на повідомлення радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

«Вчора завітала кара небесна на територію колишнього «Хладокомбінату» у Кальміуському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку», — інформує він.

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Українські захисники уразили всі необхідні цілі, які були намічені для знищення. Зокрема, також повідомляється, що в результаті атаки було ліквідовано 10 окупантів.

«Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба», — відзвітував Андрющенко.

Нагадаємо, секретар РНБО анонсував «дуже приємні новини» щодо боєприпасів вже найближчим часом.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 5 часов agoОбновлено: 21 декабря, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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