ЗСУ завдали удару по складах росіян в окупованому Маріуполі

Загарбники намагались заховати свою техніку на території колишнього «Хладокомбінату» у Кальміуському районі. Однак, ЗСУ всюди знайдуть окупанта.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на повідомлення радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

«Вчора завітала кара небесна на територію колишнього «Хладокомбінату» у Кальміуському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку», — інформує він.

Українські захисники уразили всі необхідні цілі, які були намічені для знищення. Зокрема, також повідомляється, що в результаті атаки було ліквідовано 10 окупантів.

«Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба», — відзвітував Андрющенко.

Нагадаємо, секретар РНБО анонсував «дуже приємні новини» щодо боєприпасів вже найближчим часом.