В Україні стрімко росте ціна на популярний продукт

Про це повідомляє Первая Лента з посилання на дані Мінфіну.

У порівнянні з листопадом у грудні яйця дещо подорожчали. Так, яйця «Квочка» додали у вартості майже 3 гривні: з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток. Яйця «Ясенсвіт» подорожчали на трохи більше 4 гривень: з 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

Варто зазначити, що ціни корелюються похолоданням, зростанням витрат на електроенергію та логістику. В теперішній ситуації на ціну яєць впливає також блокування кордону польськими перевізниками.

До речі, раніше експерти не включали яйця в перелік продуктів, на які перед новорічними святами традиційно користуються попитом і тому можуть рости в ціні.Зазначимо, що найдешевшими позиціями зараз є яйця, які продаються у роздріб. Їх вартість в середньому 5,50 гривень за штуку. Якщо говорити про продукт в коробках — то їх ціна за десяток в середньому 56,99 гривень.Нагадаємо, в компанії «Київстар» стався масштабний збій.