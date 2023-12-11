Общество

В Україні очікують зростання захворюваності на COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров’я, пік захворюваності на COVID-19 в Україні припаде на середину грудня і продовжиться до січня.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 11 декабря, 2023
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

Кузін розповів, що від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 мільйона українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з COVID-19 опиняються в лікарні щотижня.

За словами головного санлікаря, в Україні буде спостерігатися картина переходу від одного вірусу до іншого. Однак зараз в країні в переважній більшості фіксують випадки захворювання на COVID-19.

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Медик зазначив, що пік прогнозують на середину грудня. Він триватиме до січня 2024 року, а потім поступово згасатиме.

Також, як говорить Кузін, з початку січня в країні почне циркулювати і вірус гриппу.

Варто нагадати, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли всі карантинні обмеження.

Раніше повідомлялось, що у росіян почнуть забирати паспорти.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 11 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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