Цены на автогаз в Украине будут расти? В Раде дали прогноз

Цена не упадет очень сильно, однако есть тенденции к уменьшению.

С таким заявлением выступил член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко в эфире телемарафона. Об этом сообщает Первая линия.

Как отметил Устенко, значительная часть автогаза в Украину заводится автомобильным транспортом, а не по железной дороге, ведь завоз вагонами занимает от двух недель до месяца и больше, а это достаточно долго.

Он объяснил, что рынок торговли в сфере топлива имеет низкую маржинальную способность, соответственно цены могут как подниматься так и опускаться.

«Поэтому, если ты завез дизельное горючее в Украину за 43 гривны, то поэтому тебе нужно как можно быстрее его продать, потому что если в Европе цена пойдет ниже 43 гривны, то ты так же будешь продавать и в Украине, потому что цена реагирует очень быстро», — сказал он.

Также он рассказал, что 40% сжиженного газа в Украину поступало из Польши. После того, когда польские перевозчики устроили страйк на границе, то газ в Украину не доставляли.

К тому же, еще 10-15% газа завозился из стран Балтии, которые также не могли заехать через Польшу. Поэтому этот объем завозили через Словакию или Румынию кружным путем. Но там тоже были очереди на границах.

Устенко также сообщил, что из Румынии из-за шторма в Черном море были трудности з разгрузкой газа из Галаца. Также возникла проблема с газом из Америки, пришедшим без паспорта происхождения, из-за чего он задержался на таможне. Все эти моменты спровоцировали дефицит и рост цены на автогаз.

Стоит отметить, что оптовая цена на сжиженный газ упала за последнюю неделю на 10%.

«Поэтому цена уже пошла вниз. Даже если польская граница не будет разблокирована, мы сможем взять газ в Румынии и дальше в Европе. Цена не упадет очень сильно, но она все же будет уменьшаться», — заявил он.

Напомним, в России пытаются создать новый морской дрон из обломков украинских БПЛА.