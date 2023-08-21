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Білий дім стверджує: Ситуація на фронті у Україні активно розвивається, країна продовжує відновлювати свої межі

Головний радник Байдена, Джейк Салліван, опонує думці, ніби конфлікт в Україні втратив свій динамізм.

Photo of Admin Admin Send an email 4 дня agoОбновлено: 22 августа, 2023
0 Менее минуты назад
Білий дім стверджує: Ситуація на фронті у Україні активно розвивається, країна продовжує відновлювати свої межі
Білий дім стверджує: Ситуація на фронті у Україні активно розвивається, країна продовжує відновлювати свої межі

Джерело: «Європейська правда», цитуючи Reuters.

Подробиці: За словами Саллівана, Сполучені Штати з самого початку розуміли активність бойових дій в Україні: «Ведуться активні бої з двох сторін на численних ділянках довгого фронту.»

«Ми спостерігаємо, як Україна системно й розраховано розширює свої межі», – зазначив він.

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Додатково:

Минулого тижня The Washington Post, посилаючись на американські розвідкові джерела, заявила, що під час контратак Україна, можливо, не досягне своєї основної цілі – міста Мелітополь у Запорізькій області. Проте радник з питань національної безпеки Байдена підкреслив, що обстановка на українському фронті постійно еволюціонує, і у США є впевненість у можливостях українського війська досягти поставлених завдань.

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Photo of Admin Admin Send an email 4 дня agoОбновлено: 22 августа, 2023
0 Менее минуты назад
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