Білий дім стверджує: Ситуація на фронті у Україні активно розвивається, країна продовжує відновлювати свої межі

Джерело: «Європейська правда», цитуючи Reuters.

Подробиці: За словами Саллівана, Сполучені Штати з самого початку розуміли активність бойових дій в Україні: «Ведуться активні бої з двох сторін на численних ділянках довгого фронту.»

«Ми спостерігаємо, як Україна системно й розраховано розширює свої межі», – зазначив він.

Додатково:

Минулого тижня The Washington Post, посилаючись на американські розвідкові джерела, заявила, що під час контратак Україна, можливо, не досягне своєї основної цілі – міста Мелітополь у Запорізькій області. Проте радник з питань національної безпеки Байдена підкреслив, що обстановка на українському фронті постійно еволюціонує, і у США є впевненість у можливостях українського війська досягти поставлених завдань.