Землю накриє затяжними магнітними бурями: небезпечні дати

У лютому Землю накриє кілька сильних і затяжних геомагнітних бур, причому сам останній місяць зими почнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що спричинить порушення магнітного поля нашої планети.

Календар прогнозованих сонячних та геомагнітних бур у лютому 2023 року складено за даними, що розраховуються з використанням супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.

Як вказується на сайті Meteoagent, відчутні магнітні "тряски" будуть:

1 лютого, потім у періоди з 7 по 10 числа, а також з 19 по 21 лютого.

Цими днями прогнозується К-індекс 4 (шторм середнього рівня).

Показник K-індекс характеризує геомагнітну активність та класифікує геомагнітні бурі, описуючи відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Він є значенням від 0 до 9.

Як уберегтися від магнітних бур

Вранці рекомендують прийняти контрастний душ, який допоможе підбадьоритися, а ввечері, наскільки можна, прийняти розслаблюючу ванну, щоб легше заснути.

Вдень потрібно обов'язково вибратися на свіже повітря. У їжі уникати жирної та важкої їжі, від алкоголю відмовитись, а кількість кави — знизити.

По материалам: Подробности