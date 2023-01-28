Землю накриє затяжними магнітними бурями: небезпечні дати
У лютому Землю накриє кілька сильних і затяжних геомагнітних бур, причому сам останній місяць зими почнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що спричинить порушення магнітного поля нашої планети.
Календар прогнозованих сонячних та геомагнітних бур у лютому 2023 року складено за даними, що розраховуються з використанням супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.
Як вказується на сайті Meteoagent, відчутні магнітні "тряски" будуть:
1 лютого, потім у періоди з 7 по 10 числа, а також з 19 по 21 лютого.
Цими днями прогнозується К-індекс 4 (шторм середнього рівня).
Показник K-індекс характеризує геомагнітну активність та класифікує геомагнітні бурі, описуючи відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Він є значенням від 0 до 9.
Як уберегтися від магнітних бур
Вранці рекомендують прийняти контрастний душ, який допоможе підбадьоритися, а ввечері, наскільки можна, прийняти розслаблюючу ванну, щоб легше заснути.
Вдень потрібно обов'язково вибратися на свіже повітря. У їжі уникати жирної та важкої їжі, від алкоголю відмовитись, а кількість кави — знизити.
По материалам: Подробности