В ЗСУ пояснили важливість формування першої у світі ударної роти БПЛА

Застосування БПЛА значно розширює можливості розвідки. Це допомагає зберегти життя наших воїнів та знищувати ворога на відстанях.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки. З повітря можна добре побачити бойовий порядок противника, саме ті, як кажуть, жирні цілі по яких необхідно нанести ураження передаючи цю розвідувальну інформацію на засоби вогневого ураження", — пояснив Наєв.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, вирішення створити ударну роту БПЛА є великим кроком, оскільки безпілотні апарати зможуть виконувати завдання не наражаючи наших воїнів на небезпеку.

Водночас ударна рота дозволить більш швидко просуватись під час наступальних дій й знизить бойовий потенціал ворога.

"Це зберігає життя наших воїнів й нищить ворогів на тих відстанях, на яких це дозволяє робити", — додав Наєв.

По материалам: Подробности