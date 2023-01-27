Общество

«Розстріляли чоловіка чотирма пострілами у спину»: у Києві сталося жорстке вбивство (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2023
0 Менее минуты назад

"Розстріляли чоловіка чотирма пострілами у спину": у Києві сталося жорстке вбивство (фото)

У Києві ввечері 26 січня сталося жорстве вбивство. Як повідомляють столичні паблики, це трапилося на вулиці Зарічній у Дарницькому районі Києва. 

З посиланням на очевидців повідомляється, що невідомий розстріляв чоловіка чотирма пострілами у спину.

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Потерпілий загинув на місці, а вбивця втік.

"Невідомий розстріляв чоловіка в спину, було 4 постріли, він загинув на місці. Працює СОГ. Особу вбивці не затримано",  повідомляють очевидці.

Офіційної інформації поки немає.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2023
0 Менее минуты назад
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