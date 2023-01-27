Общество

Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 27 января, 2023
0 Менее минуты назад

Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні

Канада планує надати українським захисникам чотири танки Leopard 2 в рамках військової допомоги.

Як повідомляє голова Міноборони Канади Аніта Ананд. 

Материалы по теме

За її словами, танки передадуть Україні для боротьби з російським вторгненням.

"Ці чотири танки боєздатні і будуть розгорнуті найближчими тижнями", — додала Ананд.

Також міністр наголосила, що Канада надає інструкторів, запасні частини та боєприпаси. При цьому вона не виключила передачі більшої кількості такої техніки в майбутньому.

Варто зазначити, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 27 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Споживання зростає: в «Укренерго» розповіли про ситуацію зі світлом

1 день ago

Історичний центр Одеси включили до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО

1 день ago

Аварійні відключення: в ДТЕК розповіли про складну ситуацію в Одесі і області

1 день ago

Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів

1 день ago
Back to top button