Общество
Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні
Канада планує надати українським захисникам чотири танки Leopard 2 в рамках військової допомоги.
Як повідомляє голова Міноборони Канади Аніта Ананд.
За її словами, танки передадуть Україні для боротьби з російським вторгненням.
"Ці чотири танки боєздатні і будуть розгорнуті найближчими тижнями", — додала Ананд.
Також міністр наголосила, що Канада надає інструкторів, запасні частини та боєприпаси. При цьому вона не виключила передачі більшої кількості такої техніки в майбутньому.
Варто зазначити, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.
По материалам: Подробности