Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні

Канада планує надати українським захисникам чотири танки Leopard 2 в рамках військової допомоги.

Як повідомляє голова Міноборони Канади Аніта Ананд.

За її словами, танки передадуть Україні для боротьби з російським вторгненням.

"Ці чотири танки боєздатні і будуть розгорнуті найближчими тижнями", — додала Ананд.

Також міністр наголосила, що Канада надає інструкторів, запасні частини та боєприпаси. При цьому вона не виключила передачі більшої кількості такої техніки в майбутньому.

Варто зазначити, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.

По материалам: Подробности