Тетянин день 2023: традиції свята та заборони

Наприкінці січня християни святкують Тетянин день — це свято потрапляє на 25 січня. Крім того, вважається, що Свята Тетяна була покровителькою студентства.

Цього дня у християн прийнято ставити свічки у церкві за успіх у навчанні. Крім того, студенти проводять веселі гуляння. За традицією, в цей день жінки печуть хліб і пиріжки у вигляді сонечка.

Вважається, що це робить весну ближчою, а сонце – тепліше. Випічку, зроблену руками господині, мають спробувати усі члени сім'ї.

Крім того, Тетянин день самою своєю назвою стосується жінок на ім'я Тетяна – їх вітають із іменинами.

Заборони у Тетянин день

У Тетянин день заборонено сваритися та лаятися. Також в університетських колах вважається поганою прикметою "зубріжка" конспектів – читати навчальний матеріал 25 січня, особливо перед іспитом, не варто.

Крім того, у цей день не можна займатися важкою домашньою роботою, прати та шити, перебувати у стані хаосу та безладу, а також відмовляти у допомозі.

По материалам: Подробности