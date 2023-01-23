Общество

«Перечекати не вдасться»: у Зеленського зробили потужну заяву

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад

"Перечекати не вдасться": у Зеленського зробили потужну заяву

Партнери мають усвідомити просту істину, що Україна виборює виживання Європи. Тому українським партнерам та союзникам потрібно злагоджено допомагати Україні.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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"Партнерам потрібно усвідомити істину: на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і ua-частина команди бореться за виживання судна. "Перечекати/відсидітися" не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для України", — написав він.

Партнерам потрібно усвідомити істину:
… на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і ua-частина команди бореться за виживання судна. «Перечекати/відсидітися» не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для 🇺🇦

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад
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