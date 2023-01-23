Общество

Марокко передало Україні танки Т-72Б — ЗМІ

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 23 января, 2023
0 1 минута чтения

Марокко передало Україні танки Т-72Б - ЗМІ

Марокко передало Україні невідому кількість танків Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Близько двадцяти одиниць танків було відправлено на поле бою тиждень тому.

Про це повідомляє Menadefense.

Материалы по теме

Загалом марокканська армія мала 148 одиниць Т-72, 136 одиниць Т-72Б і 12 одиниць Т-72БК із запасів білоруської армії, придбаних уживаними двома партіями в 1999 і 2000 роках. Тоді марокканський генеральний штаб хотів створити "російську" бригаду північ від країни протидії алжирським бронетанковим дивізіям.

Видання зазначає, що рішення Марокко про постачання танків Україні було ухвалено майже під примусом на саміті "Рамштайн" 26 квітня 2022 року, організованого Сполученими Штатами.

На тому саміті Туніс та Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. У той час Туніс направив два вантажні літаки до аеропорту Жешув у Польщі, де зосереджена логістична допомога Україні, а Марокко, схоже, наслідувало цей приклад, відправивши не гуманітарну допомогу, а зброю.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 23 января, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

путін готує населення до довготривалої війни проти України — розвідка

1 день ago

Пішли на штурм: українські бійці показали відео бою з окупантами

1 день ago

Українські ЗМІ масово поширили фейк про «наступ росії з трьох напрямків» у лютому 2023 року

2 дня ago

ЗСУ щодня втрачають у боях під Бахмутом «тризначну кількість військеових» — німецька розвідка

2 дня ago
Back to top button