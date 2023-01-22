Общество
Через російські обстріли поранені 10 українців — Тимошенко
10 людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів територій України 21 січня. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За інформацією обласних військових адміністрацій, ситуація з постраждалими у регіонах країни така:
- Донецька область — двоє поранених;
- Запорізька — один поранений;
- Сумська область — один поранений;
- Харківська область — троє поранених (з них — двоє підірвались на міні);
- Херсонська область — троє поранених.
По материалам: Подробности