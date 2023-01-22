Через російські обстріли поранені 10 українців — Тимошенко

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В Україні змінять правила перевірки водіїв на сп’яніння: що відомо

На Україну насувається туман

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Пішли на штурм: українські бійці показали відео бою з окупантами

Українські ЗМІ масово поширили фейк про «наступ росії з трьох напрямків» у лютому 2023 року

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