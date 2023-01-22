Общество

Через російські обстріли поранені 10 українців — Тимошенко

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад

Через російські обстріли поранені 10 українців - Тимошенко

10 людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів територій України 21 січня. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За інформацією обласних військових адміністрацій, ситуація з постраждалими у регіонах країни така:

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  • Донецька область — двоє поранених;
  • Запорізька — один поранений;
  • Сумська область — один поранений;
  • Харківська область — троє поранених (з них — двоє підірвались на міні);
  • Херсонська область — троє поранених.

Через російські обстріли поранені 10 українців - Тимошенко

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад
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