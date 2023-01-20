Вступна кампанія-2023: замість ЗНО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест

Міністерство освіти та науки України представило новий порядок вступу до вищих навчальних закладів на основі вдосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє пресслужба відомства.

НМТ складатиметься з двох обов’язкових предметів (української мови та математики) та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку:

історія України,

іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова,

фізика,

хімія,

біологія.

Незалежно від обраного вступником додаткового предмета позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності.

НМТ буде складатися вступником протягом одного дня у форматі комп'ютерного тестування загальною тривалістю 180 хвилин.

Під час вступної кампанії 2023 року будуть збережені усі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно за їхнім вибором та укласти договір про здобуття освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні.

Новацією у порівнянні з попереднім роком є те, що раніше завдання тестів з математики, історії та української мови були з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності.

Цього року платформа буде доопрацьована і можливості з використання інших форматів завдань, які були притаманні саме системі ЗНО, будуть суттєво розширені.

В завданнях з історії України застосовуватиметься формат на встановлення хронологічної послідовності. Це доволі важливий специфічний формат для такого предмета, як історія, тому що хронологічна компетенція перевіряється виключно на цьому предметі. Також буде запропоновано низку завдань на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих.

Вступники одержать результати одразу, щойно виконають усі завдання з того чи іншого предмета. Виходячи з аудиторії тимчасового екзаменаційного центру, кожен учасник буде знати свій результат у тестових балах.

У вступній кампанії 2023 року не планують використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт.

Галузевий коефіцієнт буде використаний для підтримки вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Регіональний коефіцієнт буде визначено навесні залежно від розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

Вступники зможуть подавати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення.

Незалежно від обраного вступником додаткового предмета, позитивний результат національного мультипредметного тесту дасть можливість подавати заяву на вступ на будь-яку спеціальність.

Для вступу у цьому році замість результатів НМТ можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.

Для вступників на мистецькі та спортивні спеціальності необхідно додатково скласти творче чи спортивне завдання.

По материалам: Подробности