Іран не визнає спробу анексії українських регіонів
Іран не визнає спробу анексії росією окупованих Криму, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізьких областей України. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан в інтерв'ю TVT World.
За його словами, незважаючи на "прекрасні стосунки" з москвою, Іран визнає суверенітет та територіальну цілісність України.
Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на чудові відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України….
Тому що ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як фундаментальний політичний принцип, на який покладаємося.
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Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області — ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.
Західні країни не визнали спробу приєднання кремлем українських регіонів до росії. Офіційно визнали Крим російським Венесуела, Нікарагуа, Сирія, Афганістан, Північна Корея та Куба. "Незалежність" так званих "днр" і "лнр" визнали Сирія, КНДР, Абхазія та Південна Осетія.
У кремлі заявили, що не збираються виводити свої війська з території України, доки Київ не визнає спроби анексій росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
По материалам: Подробности