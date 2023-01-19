Общество

У Броварах сильний вибух та пожежа: подробиці та відео

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Броварах сильний вибух та пожежа: подробиці та відео

У Броварах Київської області сьогодні, 18 січня пролунав вибух. Також повідомляється про пожежу в місті.

Про це повідомляють  місцеві Telegram-канали.

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"Сьогодні Броварах було чутно вибух", — пишуть в мережі.

Попередньо припускається, що біля одного з дитсадків міг впасти вертоліт або ж якийсь інший повітряний об'єкт.

Також у мережі поширюються кадри пожежі, яка виникли в місті внаслідок вибуху.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що впав літальний апарат. 

"Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини.  ДСНС та всі служби вже на місці", — написав він. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад
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