Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані

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Незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку "Дія", хто переглядав їх особисті дані.

Про це повідомляє в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", — написав Федоров.

"Трембіта" — це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Завдяки системі можна отримати якісні онлайн-послуги в "Дії" без черг та збору купи папірців.

По материалам: Подробности