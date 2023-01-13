В Україні оголошено I рівень небезпеки (карта)

У п'ятницю, 13 січня, у більшості областей на заході України очікується густий туман. Через це синоптики Укргідрометцентру оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

У західних областях вранці туман, видимість 200-500 метрів.

В "Укргідрометцентрі" зазначили, що негода не торкнеться Волинської та Рівненської областей. Синоптики також попередили, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

13 січня в Україні домінуватиме хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг, повідомили в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, у північній частині України на дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вдень від -2° до +3°; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вдень очікується +2°…+7°.

По материалам: Подробности