Виплати лікарняних: у ПФУ здивували українців рішенням
В Україні скоротився термін, протягом якого роботодавцям мають надійти страхові кошти для виплати лікарняних відповідно до заяв-розрахунків. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Тепер замість 10 днів термін скорочено до 3 днів.
Якщо раніше Фонд соціального страхування України (ФССУ) перераховував кошти роботодавцям протягом 10 днів після надходження заяви-розрахунку, то Пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом 3 днів після надходження заяви-розрахунку.
Зауважимо, що попри зміну уповноваженого органу в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, форма заяви-розрахунку залишилась незмінною. Умови здійснення виплат за лікарняними працівникам поки не змінилися.
Лікарняні оплачуються:
- 5 днів — за рахунок власних коштів підприємства
- починаючи з шостого дня – за рахунок страхових коштів
- у випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку на виробництві – з 18-го дня непрацездатності
- З початку 2023 року ПФУ профінансував страхові виплати потерпілим на виробництві та лікарняні на 913,5 млн грн.
По материалам: Подробности