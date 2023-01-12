Виплати лікарняних: у ПФУ здивували українців рішенням

В Україні скоротився термін, протягом якого роботодавцям мають надійти страхові кошти для виплати лікарняних відповідно до заяв-розрахунків. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Тепер замість 10 днів термін скорочено до 3 днів.

Якщо раніше Фонд соціального страхування України (ФССУ) перераховував кошти роботодавцям протягом 10 днів після надходження заяви-розрахунку, то Пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом 3 днів після надходження заяви-розрахунку.

Зауважимо, що попри зміну уповноваженого органу в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, форма заяви-розрахунку залишилась незмінною. Умови здійснення виплат за лікарняними працівникам поки не змінилися.

Лікарняні оплачуються:

5 днів — за рахунок власних коштів підприємства

починаючи з шостого дня – за рахунок страхових коштів

у випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку на виробництві – з 18-го дня непрацездатності

З початку 2023 року ПФУ профінансував страхові виплати потерпілим на виробництві та лікарняні на 913,5 млн грн.

По материалам: Подробности