Общество

Виплати лікарняних: у ПФУ здивували українців рішенням

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
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Виплати лікарняних: у ПФУ здивували українців рішенням

В Україні скоротився термін, протягом якого роботодавцям мають надійти страхові кошти для виплати лікарняних відповідно до заяв-розрахунків. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Тепер замість 10 днів термін скорочено до 3 днів.

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Якщо раніше Фонд соціального страхування України (ФССУ) перераховував кошти роботодавцям протягом 10 днів після надходження заяви-розрахунку, то Пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом 3 днів після надходження заяви-розрахунку.

Зауважимо, що попри зміну уповноваженого органу в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, форма заяви-розрахунку залишилась незмінною. Умови здійснення виплат за лікарняними працівникам поки не змінилися. 

Лікарняні оплачуються: 

  • 5 днів — за рахунок власних коштів підприємства
  • починаючи з шостого дня – за рахунок страхових коштів
  • у випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку на виробництві – з 18-го дня непрацездатності
  • З початку 2023 року ПФУ профінансував страхові виплати потерпілим на виробництві та лікарняні на 913,5 млн грн.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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