Прикордонники з кулеметів знищили групу «вагнерівців» у Соледарі (відео)

Українські військові знищили групу "вагнерівців" у Соледарі з великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад ЗСУ стримували ворожий наступ на Соледар. Наша аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що наблизившись до позицій наших оборонців, "вагнерівці" потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат.

"Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна "пташечка", — додали у ДПСУ.

По материалам: Подробности