Україна повернула з полону 50 захисників (відео)

У неділю, 8 січня, Україна та росія провели черговий обмін полоненими — перший у 2023 році. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

Варто зазначити, що у листопаді 2022 року активізувався обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го — 19 прикордонників, 11-го — 45 військових, 23-го — 36, 24-го — 50, а 26-го — 12.

1 грудня Київ виміняв 50 українських бійців, 6-го — 60, 14-го — 64, а 31-го — 140 захисників.

По материалам: Подробности