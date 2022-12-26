Чи буде комендантська година у новорічну ніч: відповідь поліції

У новорічну ніч комендантська година діятиме, а правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.

Про це в ефірі телемарафону заявила речник голови Національної поліції Мар'яна Рева.

Зазначається, що в ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії.

Правоохоронці перевірятимуть документи у людей, а також доставлятимуть за необхідності до відділень поліції для встановлення особи чи перевірки людини. Також вони будуть реагувати на порушення заборони на використання піротехніки, оскільки вибухи петард та салютів можуть нагадати вибухи мін та снарядів.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години", – заявила Рева.

По материалам: Подробности