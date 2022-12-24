Общество

В Україні стався землетрус

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
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В Україні стався землетрус

Біля населеного пункту Новодністровськ у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0.  Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного центру спеціального контролю.

23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера).

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Зазначається, що коливання від стихії могли відчувати містяни, які перебували всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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