В Україні стався землетрус

Біля населеного пункту Новодністровськ у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного центру спеціального контролю.

23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера).

Зазначається, що коливання від стихії могли відчувати містяни, які перебували всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

По материалам: Подробности