Обстріл Херсона: 8 вбитих, 35 поранених (фото)

Через ранковий обстріл центра Херсона 24 грудня кількість загиблих зросла до 8 осіб. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Вранці 24 грудня окупанти здійснили черговий обстріл середмістя Херсона поціливши у місця з найбільш масовими скупченнями місцевих мешканців. Внаслідок цього загинуло щонайменше вісім цивільних осіб.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляє про 35 поранених, 16 людей перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

По материалам: Подробности