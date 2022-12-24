Общество

Обстріл Херсона: 8 вбитих, 35 поранених (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Обстріл Херсона: 8 вбитих, 35 поранених (фото)

Через ранковий обстріл центра Херсона 24 грудня кількість загиблих зросла до 8 осіб. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Вранці 24 грудня окупанти здійснили черговий обстріл середмістя Херсона поціливши у місця з найбільш масовими скупченнями місцевих мешканців. Внаслідок цього загинуло щонайменше вісім цивільних осіб.

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Обстріл Херсона: 8 вбитих, 35 поранених (фото)

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляє про 35 поранених, 16 людей перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.

Обстріл Херсона: 8 вбитих, 35 поранених (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

Обстріл Херсона: 8 вбитих, 35 поранених (фото)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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