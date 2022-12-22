Общество

У Маріуполі з’явилося 10 300 нових могил — AP

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 декабря, 2022
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У Маріуполі з'явилося 10 300 нових могил - AP

На околицях окупованого Маріуполя з'явилося щонайменше 10 300 нових могил. Про це повідомляє Assosiated Press.

Журналісти агенції проаналізували супутникові знімки Старокримського цвинтаря з початку березня до грудня і дійшли висновку, що там з'явилося щонайменше 10 300 нових могил.

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Це може свідчити, що кількість загиблих у Маріуполі може втричі перевищувати ранні оцінки, які зараз становлять щонайменше 25 тис. людей.

Журналісти AP виміряли кожну секцію, де цвинтар був розширений, і підрахували, що загальна площа, яку займають нові могили, становить понад 51 500 квадратних метрів. У середньому одна могила припадає на кожні 6 кв. м.

Потім журналісти застосували цю є методологію до двох менших прилеглих цвинтарів у селах Мангуш та Виноградне, де з березня були вириті аналогічні братські могили. Також є траншейна могила, яку викопали українці під час блокади.

Розслідувачі переглянули записи з безпілотників та відеозаписи, на яких видно, що росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншей, які потім були засипані.

Могили виглядали як земляні насипи, інколи з дерев'яними хрестами з іменами та датами, але здебільшого з написаними від руки цифрами на маленьких табличках.

Часто могили відзначені більш ніж одним номером, що може вказувати на більш ніж одного небіжчика. Це означає, що кількість могил не обов'язково відповідає кількості похованих українців.

Три судово-медичні експерти-археологи, які мають досвід розслідувань воєнних злочинів, пов'язаних з масовими похованнями, оцінили аналіз AP як вірогідний.

У Маріуполі з'явилося 10 300 нових могил - AP

Нагадаємо, росіяни хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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