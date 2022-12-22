На нас чекає вирішальний період: в Україні озвучили терміни закінчення війни

росія не відступить від своїх намірів воювати за території України, навіть з огляду на те, що вся світова спільнота проти цього. При цьому найближчі два-три місяці можуть бути вирішальні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

При цьому він переконаний, що на сьогодні російським окупантам у жодному разі не вдасться перемогти у відкритому бою.

"Вони загнані в глухий кут, як щури, і від цього ще небезпечніші", — наголосив Данілов.

Військове командування розуміє складність ситуації і зараз військовослужбовці готуються до найближчих двох-трьох місяців, які можуть стати вирішальними на даний час.

За його словами, росія продовжуватиме воювати, оскільки президент рф володимир путін поставив усе на кін. Росіяни не відступлять, навіть якщо проти цього весь світ. Тому Україна так потребує допомоги у вигляді серйозного озброєння від західних партнерів.

"Сьогодні ми, розуміючи ці виклики, максимально готуємося, але розуміємо також, що нам дуже потрібна допомога наших партнерів", — наголосив Данілов.

Хоч зараз Україна почала отримувати зовсім іншу допомогу, ніж було у квітні-травні. Європейські країни змінили свою думку про війну в Україні. Якщо раніше передавали каски та бронежилети, то зараз — важке озброєння, здатне перемогти противника.

По материалам: Подробности