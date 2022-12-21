Общество

День зимового сонцестояння: прикмети, заборони та привітання

Photo of Admin Admin Send an email 56 минут agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 2 minutes read

День зимового сонцестояння: прикмети, заборони та привітання

У середу, 21 грудня — День зимового сонцестояння. Цей день є найкоротшим у році. Після цієї дати тривалість дня починає збільшуватися, а ніч стає коротшою. 

Прикмети на день сонцестояння:

Материалы по теме
  • яка в цей день погода – така буде й на Новий рік
  • ясно світить сонце – Новий рік буде морозним
  • сонце повертає на літо, а зима – на мороз
  • якщо в цей день на гілках дерев лежить іній – це до хорошого врожаю зерна.
  • якщо день безвітряний – до хорошого урожаю фруктів

Що не можна робити у цей день

  • Постарайтеся не допускати негативних думок і песимістичних настроїв. Не варто з'ясовувати стосунки з близькими та незнайомими, конфліктувати, поганословити чи обманювати.
  • Не залишайтеся на самоті — проведіть цей день із найближчими людьми, з друзями.
  • Не варто цього дня влаштовувати галасливі гуляння, зловживати алкоголем, шкідливою чи жирною їжею.
  • Будьте щедрі – допоможіть тому, кому зараз важче, віддайте борги, проявіть щедрість до інших людей. Це дозволить залучити достаток та удачу у ваше життя. Не беріть у борг і не давайте в борг.
  • Не можна весь день ходити невмитими та у брудному одязі.

Як загадувати бажання 

  • Посадіть в горщик рослину або насіння, а потім доглядайте його. Наділіть рослину чимось, про що ви давно мрієте. Це допоможе вашому бажанню виконатись, поки росте квітка.
  • Впустіть в будинок сонце — відкрийте вранці штори, запаліть увечері свічки, вдягніть новий одяг, прогуляйтеся парком.
  • До сходу сонця наберіть воду в пляшку і залиште її на сонці до 12 години дня — потім кидайте в воду монетки та примовляйте: день збільшується, достаток і прибуток у гаманці додається, гроші ростуть.
  • Помиріться з тими, з ким давно у сварці, завітайте до родичів, у яких ви давно не були — це обнуляє негативне минуле і дозволить рухатися вперед.
  • Складіть список того, що вам дало негатив цього року. До кожного пункту допишіть: прощаю та відпускаю. Список потім спалить.
  • Найзаповітніші бажання загадуйте о 21:12 або о 22:12, а також о 22:22 та о 21:21.

Привітання з Днем зимового сонцестояння 

Не варто сьогодні засмучуватися через те, що день занадто короткий, а ніч має бути темна, холодна і довга. Давайте краще привітаємо один одного з цим святом і запросимо до себе гостей, з якими буде і веселіше, і ніч пройде швидше. А завтра новий день осяє наш шлях, який обов'язково буде щасливим і веселим, на якому ви зустрінемо багато цікавих і внутрішньо багатих людей.

***

Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувати,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавати!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!

***

У цей найкоротший день року хочеться побажати вам не засмучуватися, адже все погане, як і ця довга ніч, пройде, і новий радісний ранок осяє сонячними промінчиками. Так і морозна, холодна зима піде, а на зміну їй прийде зелена весна і тепле ласкаве літо.

День зимового сонцестояння: прикмети, заборони та привітання

Вітаю всіх з цією найдовшою ніччю в році. Давайте зберемося всі разом і порадіємо міцній дружбі, проведемо найкоротший день року і весело зустрінемо новий, світле і радісний ранок!

День зимового сонцестояння: прикмети, заборони та привітання

У цей дуже короткий світловий день хочеться всім вам побажати удачі, а також щастя. Повірте, пройде ніч і своїм світлом сонечко знову осяє наше життя, щастя вам і любові!

 День зимового сонцестояння: прикмети, заборони та привітання

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 56 минут agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

путін тричі переносив початок вторгнення в Україну — розвідка

3 дня ago

Як евакуюватися з деокупованих регіонів: рекомендації Мінреінтеграції

3 дня ago

У більшість будинків Дніпра повернули тепло і воду

3 дня ago

У Києві на Софійській площі встановили «ялинку незламності» (фото)

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button