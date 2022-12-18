Общество

У Києві на Софійській площі встановили «ялинку незламності» (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 декабря, 2022
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У Києві на Софійській площі встановили "ялинку незламності" (фото)

На Софійській площі Києва змонтували та прикрасили символічну ялинку незламності. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Цього року головна ялинка країни — штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.

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У Києві на Софійській площі встановили "ялинку незламності" (фото)

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У Києві на Софійській площі встановили "ялинку незламності" (фото)

Новорічне дерево прикрасили іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами.

У Києві на Софійській площі встановили "ялинку незламності" (фото)

Верхівку головної ялинки вінчає герб України. Нижня частина ялинки оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

У Києві на Софійській площі встановили "ялинку незламності" (фото)
Цьогоріч ялинку в Києві встановили та прикрасили за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

У Києві на Софійській площі встановили "ялинку незламності" (фото)

Раніше "Подробиці" писали про те, як нарядити ялинку для залучення удачі та грошей в новому 2023 році.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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